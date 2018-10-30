"Нант" крупно обыграл "Монпелье" и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги

Теги нантмонпелье

"Нант" крупно обыграл "Монпелье" и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги

 В матче 1/16 финала Кубка французской лиги "Нант" крупно обыграл "Монпелье" и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги.

"Монпелье" - "Нант" - 0:3 

Голы: Кулибали, 58 - 0:1, Уорис, 80 - 0:2, Сала, 90+4 - 0:3. 

"Монпелье": Берто, Илтон, Конгре, Мендеш, Козза, Лан, Пирис (Молле, 71), Самбия, Камара (Делор, 71), Шкулетич (Лаборд, 78), Порсан-Клемант.

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Мбодж, Траоре, Диегу Карлос, Крхин, Лукас Эванжелиста (Ронжье, 77), Жиротто (Туре, 86), Уорис, Кулибали (Сала, 82).

Не пропустите: "Рома" хочет купить нападающего "Бордо" Калу. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 33
2 Лилль 11 25
3 Монпелье 11 22
4 Лион 11 20
5 Марсель 11 19
6 Сент-Этьен 11 17
7 Страсбур 11 16
8 Бордо 11 14
9 Реймс 11 14
10 Ницца 11 14
11 Тулуза 11 13
12 Анжер 11 12
13 Нант 11 12
14 Ренн 11 12
15 ФК Кан 11 11
16 Ним 11 11
17 Дижон 11 11
18 Амьен 11 10
19 Монако 11 7
20 Генгам 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов