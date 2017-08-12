"Нант" – "Марсель" - 0:1 (обзор)

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"Нант" – "Марсель" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура французской Лиги 1 между "Нантом" и "Марселем".

Не пропустите: Второе подряд поражение Раньери: "Марсель" на выезде дожал "Нант". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Лион 2 6
2 Марсель 2 6
3 Сент-Этьен 2 6
4 Бордо 2 4
5 Анжер 2 4
6 Труа 2 4
7 Лилль 1 3
8 Генгам 1 3
9 ПСЖ 1 3
10 Монако 1 3
11 Тулуза 2 3
12 Монпелье 2 3
13 Ренн 2 1
14 Ницца 2 0
15 ФК Кан 2 0
16 Дижон 1 0
17 Метц 2 0
18 Нант 2 0
19 Страсбур 1 0
20 Амьен 2 0
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