"Нант" – "Марсель" - 0:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура французской Лиги 1 между "Нантом" и "Марселем".
Не пропустите: Второе подряд поражение Раньери: "Марсель" на выезде дожал "Нант". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фактор Неймара: дебютирует ли бразилец за ПСЖ в матче против "Генгама"?
-
"Ювентус" и "Лацио" разыграют Суперкубок Италии
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Тосно"
-
"Красные дьяволы" вступают в бой: "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм"
-
Долой поражения: "Ахмат" едет в гости к "Зениту" за очками
Лента новостей
-
"Ксамакс" победил 21:0 в Кубке Швейцарии и установил рекорд страны
-
Хенесс: "Неймар не настолько хорош для 222 миллионов евро"
-
"Ливерпуль" отказал "Ювентусу" в продаже Джана
-
"Милан" готов заплатить за Калинича 25 миллионов евро
-
Отличный гол Вильи в МЛС
-
Руни: "Прекрасный дебют, лучше и быть не могло"
-
Бэйл установил современную систему охраны дома от отца своей невесты
-
Благодаря переходу Паулиньо в "Барселону" заработают семь клубов
-
Мор не перейдет в "Интер"
-
Во что превратился "Манчестер Юнайтед" после ухода Сэра Алекса в одной картинке
-
Спаллетти: "Перишич хочет остаться в "Интере"
-
Моуринью: "Я хотел видеть Матича в "МЮ" еще год назад"
-
"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Баркли
-
Бек "Челси" Баба может вновь перейти в "Шальке"
-
"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро
-
Акинфеев и Игнашевич установили рекорды по числу побед над "Спартаком"
-
В клубном магазине "Ливерпуля" отклеили постер Коутиньо
-
Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход Неймара
-
"Анжи" подтвердил отставку Григоряна
-
Журналист Акатугба: "Дембеле "сидит" на чемоданах. Просто подождите"