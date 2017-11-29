"Нант" - "Монако" - 1:0, "Лион" - "Лилль" - 1:2 (обзоры)

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"Нант" - "Монако" - 1:0, "Лион" - "Лилль" - 1:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 15-го тура французской Лиги 1, в которых "Нант" обыграл "Монако", а "Лилль" - "Лион".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 15 41
2 Марсель 15 31
3 Лион 15 29
4 Монако 15 29
5 Нант 15 26
6 ФК Кан 15 23
7 Монпелье 15 21
8 Ренн 15 21
9 Амьен 15 21
10 Бордо 15 20
11 Сент-Этьен 15 19
12 Дижон 15 18
13 Труа 15 18
14 Ницца 15 17
15 Тулуза 15 16
16 Генгам 15 16
17 Страсбур 15 15
18 Лилль 15 15
19 Анжер 15 14
20 Метц 15 4
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