"Нант" - "Монако" - 1:3 (обзор)

Теги нантмонако

"Нант" - "Монако" - 1:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча французской Лиги 1 между "Нантом" и "Монако".

Читайте также: "Монако" стартовал в чемпионате с победы над "Нантом". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Чуканов сотрясает чемпиона: "Оренбург" вырывает победу у "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов