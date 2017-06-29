"Нант" нацелился на бывшего хавбека московского "Динамо"
"Нант" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Ромы" Вильяма Венкера, известного по выступлениям за московское "Динамо", сообщает France Football.
По сведениям издания, в услугах 28-летнего француза заинтересован лично главный тренер "канареек" Клаудио Раньери.
В минувшем сезоне Венкер выступал на правах аренды за "Марсель", сыграл 33 матча и сделал 1 результативную передачу.
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|О
|1
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|38
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|2
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|38
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|3
|Ницца
|38
|78
|4
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|Олимпик Марсель
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|62
|6
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|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
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|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
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|Метц
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|15
|Монпелье
|38
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|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
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|38
|36
|19
|Нанси
|38
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|38
|34