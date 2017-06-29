"Нант" нацелился на бывшего хавбека московского "Динамо"

"Нант" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Ромы" Вильяма Венкера, известного по выступлениям за московское "Динамо", сообщает France Football.

По сведениям издания, в услугах 28-летнего француза заинтересован лично главный тренер "канареек" Клаудио Раньери.

В минувшем сезоне Венкер выступал на правах аренды за "Марсель", сыграл 33 матча и сделал 1 результативную передачу.

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