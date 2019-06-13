"Нант" нацелился на игрока "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Софиан Ханни может продолжить карьеру во Франции, сообщает Ouest-France.

По информации источника, на 28-летнего алжирца претендует "Нант", который заинтересован в аренде игрока без права выкупа.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "канареек".

Контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне он забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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