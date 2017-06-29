"Нант" намерен подписать Оспину

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"Нант" намерен подписать ОспинуФранцузский "Нант" начал переговоры с "Арсеналом" по трансферу голкипера Давида Оспины.

Как сообщает France Football, в услугах стража ворот заинтересован новый главный тренер французского клуба Клаудио Раньери.

Отмечается, что "Арсенал" готов продать Оспину за 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне футболист выходил на поле лишь 14 раз.

Читайте: Оспина может перебраться в МЛС | http://soccernews.ru

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