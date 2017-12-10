"Нант" – "Ницца" - 1:2 (обзор)

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"Нант" – "Ницца" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Франции между "Нантом" и "Ниццей" (1:2).

Видео: "Нант" – "Ницца".

 

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Команда М О
1 ПСЖ 17 44
2 Лион 17 35
3 Монако 17 35
4 Марсель 17 35
5 Нант 17 27
6 Ренн 17 25
7 Монпелье 17 23
8 Ницца 17 23
9 ФК Кан 17 23
10 Генгам 17 22
11 Амьен 17 21
12 Страсбур 17 21
13 Дижон 17 21
14 Бордо 17 20
15 Сент-Этьен 17 20
16 Тулуза 17 19
17 Труа 17 18
18 Лилль 17 18
19 Анжер 17 15
20 Метц 17 5
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