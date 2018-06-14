"Нант" объявил о назначении Мигела Кардосо
"Нант" объявил о назначении Мигела Кардосо на пост главного тренера команды.
Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на два сезона.
Ранее Кардосо работал с "Рио Аве", с которым финишировал на пятом месте в чемпионате Португалии.
В минувшем розыгрыше Лиги 1 "Нант" занял девятое место.
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