"Нант" объявил о приобретении игрока "Леванте" Симона

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"Нант" объявил о приобретении игрока "Леванте" Симона

"Нант" оформил трансфер вингера "Леванте" Мойзеса Симона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт 24-летнего футболиста с французами рассчитан до 2024 года. Стоимость сделки - 5 миллионов евро.

Симон играл в "Нанте" с лета 2019 года. В 30 матчах он забил 9 голов и сделал 8 ассистов. 

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