"Нант" обыграл "Бастию" в 1/4 финала Кубка Франции

Фото: твиттер "Нанта"

В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Нант" одержал победу над "Бастией".

Таким образом, "Нант" вышел в полуфинал турнира, где сыграет против "Монако".

"Нант" - "Бастия" 2:0

Голы: Блас (пен), 3 - 1:0, Коло-Муани, 71 - 2:0

"Нант": Дескам, Коршья, Паллуа, Жиротто, Мерлен (Аппиа, 90), Сипрьен (Жеббель, 63), Чиривелья, Перейра, Блас, Саймон (Коко, 78), Коло-Муани.

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