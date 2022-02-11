"Нант" обыграл "Бастию" в 1/4 финала Кубка Франции
Фото: твиттер "Нанта"
В рамках 1/4 финала Кубка Франции "Нант" одержал победу над "Бастией".
Таким образом, "Нант" вышел в полуфинал турнира, где сыграет против "Монако".
"Нант" - "Бастия" 2:0
Голы: Блас (пен), 3 - 1:0, Коло-Муани, 71 - 2:0
"Нант": Дескам, Коршья, Паллуа, Жиротто, Мерлен (Аппиа, 90), Сипрьен (Жеббель, 63), Чиривелья, Перейра, Блас, Саймон (Коко, 78), Коло-Муани.
Читайте также: "Ницца" выбила "Марсель" из Кубка Франции, клуб из 4-го дивизиона пробился в полуфинал. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Нижний Новгород" объявил об аренде хавбека "Зенита"
-
"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии
-
"Нант" обыграл "Бастию" в 1/4 финала Кубка Франции
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" одержали победы в 24-м туре АПЛ
-
Эриксен высказался о своем возвращении в футбол
-
Два футболиста "Зенита" перешли в "Оренбург"
-
1
Хаманн: "Есть вопросы по Роналду: не мешает ли он команде"
-
Фарке отреагировал на критику со стороны Черданцева
-
"Челси" готов продать Кепу
-
Конте хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Интера"
-
Мозес прокомментировал продление контракта со "Спартаком"
-
"Вест Хэм" лишился спонсора из-за инцидента с Зума
-
"Спартак" продлил контракт с Мозесом
-
"Фиорентина" без Кокорина выбила "Аталанту" Миранчука из Кубка Италии
-
Стала известна прибыль АПЛ со следующей продажи ТВ-прав за рубеж
-
"Милан" намерен летом подписать защитника "Лилля"
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о переходе Дугласа Косты
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Чедвик высказался о поведении Роналду
-
"Локомотив" обыграл "Гетеборг", "Зенит" в закрытом матче одолел "Копенгаген"
-
Клуб 5-го дивизиона Англии отстранил брата Зума за инцидент с кошкой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13