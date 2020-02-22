"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1
"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1.
"Марсель" - "Нант" - 1:3 (1:1)
Голы: Лимбомб, 34 - 0:1, Сансон, 39 - 1:1, Бамба, 53 - 1:2, Альваро Гонсалес, 90+1 (в свои ворота) - 1:3.
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Сансон, Ронжье (Аке, 71), Пайет, Жермен (Лопес, 81), Бенедетто.
"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Абед, Блас (Крхин, 89), Жиротто, Луза, Бамба, Лимбомб (Туре, 74), Саймон.
"Марсель" с 52 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" занимает 10 строчку.
А еще: Слуцкий прокомментировал победу над "Шерифом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Монако" и "Дижон" сыграли вничью, "Лилль" обыграл "Тулузу" и другие итоги матчей Лиги 1
-
Сарри назвал главную цель "Ювентуса"
-
Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в Примере
-
Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"
-
"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в Бундеслиге
-
Тарасов высказался о своей травме
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии
-
"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1
-
1
Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ
-
Конте высказался о предстоящем матче с "Сампдорией"
-
"Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче
-
3
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд
-
"Бернли" разгромил "Борнмут", "Саутгемптон" был сильнее "Астон Виллы" и другие итоги матчей АПЛ
-
Сергей Семак: "Забитые мячи придут"
-
5
"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры
-
"Крылья Советов" обыграли "Торпедо" в товарищеском матче
-
ЦСКА в контрольном матче крупно обыграл "Уфу"
-
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги
-
7
Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Лилль
|26
|43
|4
|Ренн
|25
|41
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Монпелье
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Нант
|26
|37
|11
|Реймс
|25
|36
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Метц
|26
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|25
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13