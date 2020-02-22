"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1

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"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1

"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1.

"Марсель" - "Нант" - 1:3 (1:1)

Голы: Лимбомб, 34 - 0:1, Сансон, 39 - 1:1, Бамба, 53 - 1:2, Альваро Гонсалес, 90+1 (в свои ворота) - 1:3.

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Сансон, Ронжье (Аке, 71), Пайет, Жермен (Лопес, 81), Бенедетто.

"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Абед, Блас (Крхин, 89), Жиротто, Луза, Бамба, Лимбомб (Туре, 74), Саймон.

"Марсель" с 52 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Лиги 1. "Нант" занимает 10 строчку.

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