"Нант" обыграл "Сент-Этьен" в матче 20-го тура Лиги 1

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"Нант" обыграл "Сент-Этьен" в матче 20-го тура Лиги 1

"Нант" обыграл "Сент-Этьен" в матче 20-го тура Лиги 1.

В составе победителей голами отметились Мехди Абейд и Людовик Блас.

"Сент-Этьен" - "Нант" - 0:2 (0:1)

Голы: Абед, 23 - 0:1, Блас, 48 - 0:2.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Трауко, Паленсия, Мукуди, Кабай, Будебуз (Аби, 46), Хазри, Камара, Онора (Ривера, 66), Норден (Инджай Коррея, 82).

"Нант": Лафон, Аппиа, Ваге (Басила, 46), Траоре, Абед, Туре, Блас (Мутуссами, 81), Жиротто, Луза, Бамба (Эмон, 67), Саймон.

"Нант" с 32 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен", в активе которого 25 очков, занимает 15-ю строчку.

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