"Нант" обыграл "Тулузу" в первом матче плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1
Фото: твиттер "Нанта"
В рамках плей-офф за попадание в Лигу 1 "Нант" победил "Тулузу".
"Тулуза" - "Нант" 1:2
Голы: Блас, 10 - 0:1, Мачадо, 19 - 1:1, Муани, 22 - 1:2
Ответная игра между клубами пройдет 30 мая.
Напомним, что по итогам сезона "Нант" финишировал в Лиге 1 на 18-м месте, а "Тулуза" в Лиге 2 на третьем.
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