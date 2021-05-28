"Нант" обыграл "Тулузу" в первом матче плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1

Теги тулузанант

"Нант" обыграл "Тулузу" в первом матче плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1Фото: твиттер "Нанта"

В рамках плей-офф за попадание в Лигу 1 "Нант" победил "Тулузу".

"Тулуза" - "Нант" 1:2

Голы: Блас, 10 - 0:1, Мачадо, 19 - 1:1, Муани, 22 - 1:2

Ответная игра между клубами пройдет 30 мая.

Напомним, что по итогам сезона "Нант" финишировал в Лиге 1 на 18-м месте, а "Тулуза" в Лиге 2 на третьем.

Читайте также: "Лилль" забрал у ПСЖ корону, "Ливерпуль" и "Юве" пролезли в ЛЧ, Левандовски побил рекорд Герда Мюллера: как прошла концовка ТОП-5 чемпионатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов