"Нант" одолел "Монпелье", "Амьен" и "Анжер" сильнейшего не выявили

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"Нант" одолел "Монпелье", "Амьен" и "Анжер" сильнейшего не выявили

Представляем результаты двух матчей 18-го тура французской Лиги 1.

"Амьен" - "Анжер" 0:0

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Бодмер, Тимит, Монкондюи, Мендоса (Сегарель, 90), Ньяоре, Крафт, Отеро (Кужава, 77).

"Анжер": Бютель, Павлович, Манко, Тома, Траоре, Те (Фюльжени, 77), Ндойе (Мангани, 58), Рен-Аделаид (Манзала, 85), Сантамария, Бамба, Баокен.

Предупреждение: Сантамария (40).


"Нант" - "Монпелье" 2:0

Голы: Уорис, 62 - 1:0, Паллуа, 81 - 2:0

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Диего Карлос, Кватенг, Лукас Лима, Туре, Андрей Жиротто, Ронжье, Мбоджи (Лимбомбе, 57), Уорис (Мутуссами, 87), Сала (Кулибали, 82).

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Ойонго (Шкулетич, 70), Педру Мендеш, Ле Таллек (Ласн, 86), Скири, Самбия (Молле, 70), Агиляр, Лаборд, Делор.

Предупреждения: Педру Мендеш (11), Туре (64), Ласн (88).

Удаление: Лаборд (19).    

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