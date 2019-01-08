"Нант" одолел "Монпелье", "Амьен" и "Анжер" сильнейшего не выявили
Представляем результаты двух матчей 18-го тура французской Лиги 1.
"Амьен" - "Анжер" 0:0
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Дибасси, Бодмер, Тимит, Монкондюи, Мендоса (Сегарель, 90), Ньяоре, Крафт, Отеро (Кужава, 77).
"Анжер": Бютель, Павлович, Манко, Тома, Траоре, Те (Фюльжени, 77), Ндойе (Мангани, 58), Рен-Аделаид (Манзала, 85), Сантамария, Бамба, Баокен.
Предупреждение: Сантамария (40).
"Нант" - "Монпелье" 2:0
Голы: Уорис, 62 - 1:0, Паллуа, 81 - 2:0
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Диего Карлос, Кватенг, Лукас Лима, Туре, Андрей Жиротто, Ронжье, Мбоджи (Лимбомбе, 57), Уорис (Мутуссами, 87), Сала (Кулибали, 82).
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Ойонго (Шкулетич, 70), Педру Мендеш, Ле Таллек (Ласн, 86), Скири, Самбия (Молле, 70), Агиляр, Лаборд, Делор.
Предупреждения: Педру Мендеш (11), Туре (64), Ласн (88).
Удаление: Лаборд (19).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|17
|47
|2
|Лилль
|19
|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|18
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Нант
|18
|23
|12
|Ним
|18
|23
|13
|Бордо
|17
|22
|14
|Тулуза
|18
|21
|15
|Анжер
|18
|20
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|19
|18
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11