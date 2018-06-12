"Нант" определился с новым главным тренером

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"Нант" определился с новым главным тренеромПрезидент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что Мигель Кардосо будет назначен на должность главного тренера команды.

Как сообщает L’Equipe, 46-летний специалист приедет во Францию со своим тренерским штабом. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее Кардосо тренировал "Риу Аве" и финишировал с командой на пятом месте в чемпионате Португалии. Также специалист работал в структуре донецкого "Шахтера".

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