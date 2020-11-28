"Нант" опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах

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"Нант" опубликовал рисунок встречи Эмилиано Салы с Диего Марадоной на небесах

"Нант" отреагировал на смерть легендарного Диего Марадоны публикацией в твиттере трогательного рисунка.

Художник изобразил встречу на небесах культового аргентинца и его соотечественника Эмилиано Салы.

Сала погиб в результате авиакатастрофы в январе 2019 года. Он на протяжении 3,5 сезонов выступал за "Нант", а перед гибелью заключил контракт с "Кардифф Сити".

Марадона умер в минувшую среду в возрасте 60 лет. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего футболиста.

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