"Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале

"Нант" в твиттере опубликовал видео в память экс-игроку Эмилиано Сале.

Нападающий погиб в возрасте 28 лет. Самолет на котором он летел во Францию, чтобы попрощаться с одноклубниками, потерпел крушение. Несколько дней назад были найдены обломки самолета с телами пилота и футболиста.

В видео запечатлены игровые моменты с участием аргентинца, а также его празднования голов.

Сала должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф Сити".

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