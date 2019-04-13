"Нант" переиграл "Лион" в матче 32-го тура Лиги 1

"Нант" обыграл "Лион" в матче 32-го тура чемпионата Франции.

Победный гол забил полузащитник Энтони Лимбомб.

"Нант" - "Лион" - 2:1 (1:1)

Голы: Кулибали, 11 - 1:0, Террье, 41 - 1:1, Лимбомб, 83 - 2:1.

"Нант": Тэтэрушану, Фабиу да Силва (Кватенг, 90), Ш.Траоре, Диегу Карлос, Басила, Лимбомб (Лукас Лима, 87), Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Боскилиа, 90+4), Кулибали.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Тете, Марсал (Рафаэл да Силва, 62), Тузар (Депай, 34), Ауар, Ндомбеле, Дембеле, Корне (Фекир, 84), Террье.

"Нант" с 34 очками занял 15 позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лион" с 56 баллами располагается на 3-й строчке.

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