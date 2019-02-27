"Нант" пожаловался в ФИФА на "Кардифф"
"Нант" подал жалобу в ФИФА на "Кардифф" по поводу трансферу Эмилиано Салы. Об этом сообщает BBC.
Английский клуб не платит за переход аргентинца, который погиб 21 января, разбившись на самолете.
"Мы подтверждаем, что вчера получили иск "Нанта" на "Кардифф" из-за неоплаты трансфера Эмилиано Салы. На данный момент мы изучаем данный вопрос", - говорится в сообщении ФИФА.
Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки. Тело пилота Дэвида Ибботсона, также находившегося в воздушном судне, до сих пор не найдено.
Не пропустите: "Кардифф" и "Нант" достигли важной договорённости по трансферу Салы| http://soccernews.ru
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|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
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|36
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|Лестер Сити
|28
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|Борнмут
|27
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|13
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|Кристал Пэлас
|27
|30
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|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Кардифф Сити
|28
|25
|18
|Саутгемптон
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|Фулхэм
|27
|17
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|14