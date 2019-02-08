"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы
"Нант" планирует подать в ФИФА жалобу на "Кардифф" из-за того, что клуб не выплачивает деньги за трансфер футболиста Эмилиано Салы, который 21 января погиб в авиакатастрофе.
"Кардиффу" необходимо было заплатить 6 миллионов евро до конца января.
"Нант" решил дать 10 дней отсрочки, после чего подаст жалобу в ФИФА. Французский клуб считает, что "Кардифф" просто затягивает время и уже ведут дело с адвокатами.
Всего английскому клубу необходимо выплатить 17 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11