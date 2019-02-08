"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

"Нант" планирует подать в ФИФА жалобу на "Кардифф" из-за того, что клуб не выплачивает деньги за трансфер футболиста Эмилиано Салы, который 21 января погиб в авиакатастрофе.

"Кардиффу" необходимо было заплатить 6 миллионов евро до конца января.

"Нант" решил дать 10 дней отсрочки, после чего подаст жалобу в ФИФА. Французский клуб считает, что "Кардифф" просто затягивает время и уже ведут дело с адвокатами.

Всего английскому клубу необходимо выплатить 17 миллионов евро.

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