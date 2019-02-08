"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

Теги нанткардифф ситиэмилиано салатрансферы

"Нант" пожалуется в ФИФА на "Кардифф" из-за трансфера погибшего Салы

"Нант" планирует подать в ФИФА жалобу на "Кардифф" из-за того, что клуб не выплачивает деньги за трансфер футболиста Эмилиано Салы, который 21 января погиб в авиакатастрофе. 

"Кардиффу" необходимо было заплатить 6 миллионов евро до конца января.

"Нант" решил дать 10 дней отсрочки, после чего подаст жалобу в ФИФА. Французский клуб считает, что "Кардифф" просто затягивает время и уже ведут дело с адвокатами.

Всего английскому клубу необходимо выплатить 17 миллионов евро.

Не пропустите:  "Нант" снизил цены на билеты матч с "Нимом" в связи со смертью Салы 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов