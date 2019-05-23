"Нант" продал Салу в "Кардифф" против его воли
Аргентинский форвард Эмилиано Сала не хотел переходить из "Нанта" в "Кардифф".
"Вчера мне звонил агент. Он сказал, что клуб хочет продать меня. Есть предложение от "Кардиффа". Уже провели переговоры и договорились о сделке на большую сумму. Контракт на самом деле хороший, но с футбольной точки зрения мне это не интересно. Мне кажется, что они могут найти вариант получше", - сказал футболист в аудиосообщении в WhatsApp, которое опубликовало издание L'Equipe.
Напомним, что Сала погиб в результате авиакатастрофы. Самолёт с 28-летним спортсменом на борту пропал 21 января. Через несколько недель воздушное судно с трупом спортсмена нашли на дне Ла-Манша.
"Кардифф" должен был заплатить за нападающего 17 миллионов евро, но в итоге отказался, ссылаясь на нарушения в оформлении сделки.
Не пропустите: Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Салы. | http://soccernews.ru
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