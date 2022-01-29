"Нант" прошел в 1/4 финала Кубка Франции
Фото: твиттер "Нанта"
В рамках 1/8 финала Кубка Франции "Нант" одержал победу над "Брестом" и вышел в четвертьфинал турнира.
"Нант" - "Брест" 2:0
Голы: Блас, 25 - 1:0, Блас, 53 - 2:0
"Нант": Дескам, Коршья, Паллуа, Аппиа, Жиротто, Чиривелья (Сипрьен, 83), Перейра (Огюстен, 74), Блас (Жеббель, 75), Мерлен, Коко (Мутуссами, 74), Коло-Муани (Фабио, 88).
"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Эрей, Шардонне, Брассье, Белькебла, Агуме (Мбок, 61), Ле Дуарон (Саид, 84), Кардона (Фоссурье, 60), Сатриано (Мунье, 60), Онора.
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|28
|41
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|40
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13