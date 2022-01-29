"Нант" прошел в 1/4 финала Кубка Франции

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"Нант" прошел в 1/4 финала Кубка ФранцииФото: твиттер "Нанта"

В рамках 1/8 финала Кубка Франции "Нант" одержал победу над "Брестом" и вышел в четвертьфинал турнира.

"Нант" - "Брест" 2:0

Голы: Блас, 25 - 1:0, Блас, 53 - 2:0

"Нант": Дескам, Коршья, Паллуа, Аппиа, Жиротто, Чиривелья (Сипрьен, 83), Перейра (Огюстен, 74), Блас (Жеббель, 75), Мерлен, Коко (Мутуссами, 74), Коло-Муани (Фабио, 88).

"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Эрей, Шардонне, Брассье, Белькебла, Агуме (Мбок, 61), Ле Дуарон (Саид, 84), Кардона (Фоссурье, 60), Сатриано (Мунье, 60), Онора.     

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