"Нант" просит у "Кардиффа" 15 млн фунтов за трансфер Салы

"Нант" просит у "Кардиффа" заплатить 15 миллионов фунтов за переход форварда Эмилиано Салы. Об этом сообщает BBC.

Самолет, на борту которого находился футболист, пропал с радаров 21 января. Недавно стало известно, что тело игрока найдено. Переход игрока стал рекордным для "Кардиффа".

Сала перешел в "Нант" в 2015 году на постоянной основе.

"Кардифф" занимает 18 место турнирной таблицы, набрав 22 балла.

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