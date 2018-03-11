"Нант" Раньери дожал "Труа" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции

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"Нант" Раньери дожал "Труа" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Лилль" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Пепе, 41 - 1:0, Руссийон, 63 - 1:1.

"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро, Дабила, Балло, Амаду, Тиаго Майя, Пепе, Луис Араужо (Тиаго Мендес, 65), Бензия (Сумаре, 52), Мотиба (Понсе, 72).

"Монпелье": Лекомт, Руссийон, Илтон, Конгре, Педру Мендеш, Иконе, Скири (Самбия, 37), Мбенза (Нинга, 62), Ласн, Агиляр, Камара (Сьо, 61).


"Нант" – "Труа" - 1:0

Гол: Сала, 86 - 1:0.

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа, Авазьем, Томассон (Илоки, 78), Андрей Жиротто (Туре, 46), Крхин, Ронжье, Бамму (Эль-Ганасси, 68), Сала.

"Труа": Желязны, Вискаррондо, Обианг, Деплан, Эрей, Вальтер, Беллюгу, Пеле (Бен-Саада, 83), Ниве (Кауи, 63), Грансир, Ньян (Хен Чжун Сук, 71).


"Бордо" – "Анжер" - 0:0

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Бесс, Плашил, Лерагер, Мейте, Малком (Вада, 89), де Превиль (Камано, 56), Лаборд (Брэйтуэйт, 70).

"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Рен-Аделед (Кулибали, 76), Сантамария, Онианге (Пюйо, 84), Фюльжени (Суну, 58), Те, Токо-Экамби.


"Ренн" – "Сент-Этьен" - 1:1

Голы: Суботич, 35 - 0:1, Сарр, 86 - 1:1.

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Траоре, Ньяньон, Андре, Прцич (Леа Силики, 56), Хазри, Буриго, Сарр, Сако.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Кабелла, Амума (Эрнани, 79), Бамба (Диуссе, 66), Сельнэс, Монне-Паке (Таннане, 87), Мвила.


"Дижон" – "Амьен" - 1:1

Голы: Конате, 45 - 0:1, Саид, 69 - 1:1.

"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа (Марье, 61), Бука-Муту, Джилободжи, Квон Чхан Хун (Слити, 56), Амальфитано, Саид, Саммаритано (Жанно, 80), Розье, Тавареш.

"Амьен": Гюртнер, Гуано (Гакпе, 28; Бурго, 63), Авелар, Дибасси, Аденон, Зунгу, Монкондюи, Какута (Траоре, 77), Эль-Хаджам, Мендоса, Конате. 

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2 Монако 29 63
3 Марсель 28 56
4 Лион 28 51
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Монпелье 29 41
8 Ницца 28 39
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 Генгам 28 35
13 ФК Кан 28 35
14 Анжер 29 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 28 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
20 Метц 29 20
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