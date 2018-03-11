"Нант" Раньери дожал "Труа" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Лилль" – "Монпелье" - 1:1

Голы: Пепе, 41 - 1:0, Руссийон, 63 - 1:1.

"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро, Дабила, Балло, Амаду, Тиаго Майя, Пепе, Луис Араужо (Тиаго Мендес, 65), Бензия (Сумаре, 52), Мотиба (Понсе, 72).

"Монпелье": Лекомт, Руссийон, Илтон, Конгре, Педру Мендеш, Иконе, Скири (Самбия, 37), Мбенза (Нинга, 62), Ласн, Агиляр, Камара (Сьо, 61).



"Нант" – "Труа" - 1:0

Гол: Сала, 86 - 1:0.

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа, Авазьем, Томассон (Илоки, 78), Андрей Жиротто (Туре, 46), Крхин, Ронжье, Бамму (Эль-Ганасси, 68), Сала.

"Труа": Желязны, Вискаррондо, Обианг, Деплан, Эрей, Вальтер, Беллюгу, Пеле (Бен-Саада, 83), Ниве (Кауи, 63), Грансир, Ньян (Хен Чжун Сук, 71).



"Бордо" – "Анжер" - 0:0

"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Бесс, Плашил, Лерагер, Мейте, Малком (Вада, 89), де Превиль (Камано, 56), Лаборд (Брэйтуэйт, 70).

"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Рен-Аделед (Кулибали, 76), Сантамария, Онианге (Пюйо, 84), Фюльжени (Суну, 58), Те, Токо-Экамби.



"Ренн" – "Сент-Этьен" - 1:1

Голы: Суботич, 35 - 0:1, Сарр, 86 - 1:1.

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Траоре, Ньяньон, Андре, Прцич (Леа Силики, 56), Хазри, Буриго, Сарр, Сако.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Кабелла, Амума (Эрнани, 79), Бамба (Диуссе, 66), Сельнэс, Монне-Паке (Таннане, 87), Мвила.



"Дижон" – "Амьен" - 1:1

Голы: Конате, 45 - 0:1, Саид, 69 - 1:1.

"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа (Марье, 61), Бука-Муту, Джилободжи, Квон Чхан Хун (Слити, 56), Амальфитано, Саид, Саммаритано (Жанно, 80), Розье, Тавареш.

"Амьен": Гюртнер, Гуано (Гакпе, 28; Бурго, 63), Авелар, Дибасси, Аденон, Зунгу, Монкондюи, Какута (Траоре, 77), Эль-Хаджам, Мендоса, Конате.

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