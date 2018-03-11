"Нант" Раньери дожал "Труа" и другие результаты 29-го тура чемпионата Франции
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.
"Лилль" – "Монпелье" - 1:1
Голы: Пепе, 41 - 1:0, Руссийон, 63 - 1:1.
"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро, Дабила, Балло, Амаду, Тиаго Майя, Пепе, Луис Араужо (Тиаго Мендес, 65), Бензия (Сумаре, 52), Мотиба (Понсе, 72).
"Монпелье": Лекомт, Руссийон, Илтон, Конгре, Педру Мендеш, Иконе, Скири (Самбия, 37), Мбенза (Нинга, 62), Ласн, Агиляр, Камара (Сьо, 61).
"Нант" – "Труа" - 1:0
Гол: Сала, 86 - 1:0.
"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа, Авазьем, Томассон (Илоки, 78), Андрей Жиротто (Туре, 46), Крхин, Ронжье, Бамму (Эль-Ганасси, 68), Сала.
"Труа": Желязны, Вискаррондо, Обианг, Деплан, Эрей, Вальтер, Беллюгу, Пеле (Бен-Саада, 83), Ниве (Кауи, 63), Грансир, Ньян (Хен Чжун Сук, 71).
"Бордо" – "Анжер" - 0:0
"Бордо": Костиль, Кунде, Пундже, Сабали, Бесс, Плашил, Лерагер, Мейте, Малком (Вада, 89), де Превиль (Камано, 56), Лаборд (Брэйтуэйт, 70).
"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Рен-Аделед (Кулибали, 76), Сантамария, Онианге (Пюйо, 84), Фюльжени (Суну, 58), Те, Токо-Экамби.
"Ренн" – "Сент-Этьен" - 1:1
Голы: Суботич, 35 - 0:1, Сарр, 86 - 1:1.
"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Траоре, Ньяньон, Андре, Прцич (Леа Силики, 56), Хазри, Буриго, Сарр, Сако.
"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Дебюши, Перрен, Кабелла, Амума (Эрнани, 79), Бамба (Диуссе, 66), Сельнэс, Монне-Паке (Таннане, 87), Мвила.
"Дижон" – "Амьен" - 1:1
Голы: Конате, 45 - 0:1, Саид, 69 - 1:1.
"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа (Марье, 61), Бука-Муту, Джилободжи, Квон Чхан Хун (Слити, 56), Амальфитано, Саид, Саммаритано (Жанно, 80), Розье, Тавареш.
"Амьен": Гюртнер, Гуано (Гакпе, 28; Бурго, 63), Авелар, Дибасси, Аденон, Зунгу, Монкондюи, Какута (Траоре, 77), Эль-Хаджам, Мендоса, Конате.
Не пропустите: ПСЖ деклассировал "Метц". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Лента новостей
-
Конте поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Малагой"
-
Жена Месси выложила фото с новорожденным сыном
-
"Спартак" принимает на своем поле худшую команду РФПЛ
-
Перед Францией в Грозный: ЦСКА в гостях у "Ахмата"
-
Противостояние Карпина и Манчини: "Ростов" принимает "Зенит"
-
Больше нет права на ошибку: "Наполи" едет брать штурмом "Интер"
-
Еврокубковые амбиции для двух: "Атлетико" в рамках Примеры принимает "Сельту"
-
Боатенг провёл 250-й матч за "Баварию"
-
Конте рассказал о травме Рюдигера
-
"Бенфика" – "Авеш" - 2:0 (обзор)
-
"Бенфика" дома разобралась с "Авешем" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Виллем II" – ПСВ - 5:0 (обзор)
-
"Виллем II" сокрушил ПСВ и другие результаты 27-го тура чемпионата Голландии
-
Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче
-
"Верона" – "Кьево" - 1:0 (обзор)
-
"Верона" взяла верх над "Кьево"
-
"Арсенал" нацелился на итальянского хавбека
-
"Малага" – "Барселона" - 0:2 (обзор)
-
"Барселона" в эконом-режиме разобралась с "Малагой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|77
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|28
|56
|4
|Лион
|28
|51
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Монпелье
|29
|41
|8
|Ницца
|28
|39
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|Генгам
|28
|35
|13
|ФК Кан
|28
|35
|14
|Анжер
|29
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|28
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20