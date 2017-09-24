"Нант" Раньери обыграл в гостях "Страсбур"

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"Нант" Раньери обыграл в гостях "Страсбур"В матче 7-го тура французской Лиги 1 "Нант" Клаудио Раньери на выезде обыграл "Страсбур".

"Страсбур" - "Нант" - 1:2

Голы: Да Коста, 10 - 1:0, Томассон, 13 - 1:1, Дюбуа, 24 - 1:2.

Напомним, вчера ПСЖ потерял свои первые очки в чемпионате. | soccernews.ru

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