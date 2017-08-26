"Нант" Раньери отобрал очки у "Лиона"

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"Нант" Раньери отобрал очки у "Лиона"

В рамках четвёртого тура французской Лиги 1 "Нант" под руководством Клаудио Раньери дома расписал нулевую ничью с "Лионом".

"Нант" – "Лион" - 0:0

"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Паллуа, Дюбуа, Диего Карлос, Томассон (Эль-Ганасси, 81), Андрей Жиротто (Мутуссами, 46), Илоки, Туре, Кулибали (Ганди, 46), Сала.

"Лион": Антони Лопеш, Менди, Тете, Марсело, Морель, Траоре, Ферри (Ауар, 86), Корне (Депай, 78), Тузар, Фекир, Диас (Маолида, 69). 

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