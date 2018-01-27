"Нант" Раньери побеждает, "Ницца" с Балотелли проигрывает и другие результаты 23-го тура Лиги 1
В рамках 23-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим гостевую победу "Нанта" над "Генгамом" и поражение "Ниццы" от "Метца".
"Тулуза" – "Труа" - 1:0
Гол: Саного, 11 - 1:0.
"Тулуза": Лафон, Диоп, Яго, Амьен Аду, Сангаре, Силла, Имбула, Каюзак, Дурмаз (Мубандже, 81), Жан (Мишлен, 83), Саного (Делор, 53).
"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Вискаррондо, Конфе (Тиньян, 77), Азамум, Кауи, Пеле (Габриэл, 7), Дарбьон (Грансир, 28), Ньян.
Удаление: Жиродон (3).
"Сент-Этьен" – "Кан" - 2:1
Голы: Роделен, 11 - 0:1, Нтеп, 35 - 1:1, Бамба, 78 - 2:1.
"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Янко, Перрен, Кабелла, Диуссе, Нтеп (Амума, 63), Мвила (Сельнэс, 74), Монне-Паке (Бамба, 63), Берич.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Женевуа (Базиль, 83), Джику, Санко, Фере (Нкололо, 83), Бесса, Роделен, Петерс, Гильбер, Сантини.
"Метц" – "Ницца" - 2:1
Голы: Ру, 50 - 1:0, Балотелли, 57 - 1:1, Ру, 62 - 2:1.
"Метц": Кавасима, Дианье, Пальмьери, Ривьере (Балиу, 64), Ньяхате, Молле (Булая, 76), Манджек, Коад, Миличевич, Ру (Ньян, 88), Ривьер.
"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Бюрне, Сарр, Ле-Мелу, Менди (Тамез, 75), Сери (Макенго, 82), Срарфи (Ганаго, 84), Плеа, Балотелли.
Удаление: Ле-Мелу (38).
"Анжер" – "Амьен" - 1:0
Гол: Капель, 6 - 1:0.
"Анжер": Бютель, Траоре, Павлович, Андре, Манко, Те (Канга, 90), Мангани, Капель (Туре, 86), Сантамария, Кеткеофомфон (Пюйо, 79), Токо-Экамби.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Сиссоко, Аденон, Зунгу (Фофана, 71), Монкондюи, Гакпе (Манзала, 18), Какута, Мендоса, Конате (Бодмер, 75).
"Генгам" – "Нант" - 0:3
Голы: Томассон, 61 - 0:1, Сала, 86 (пенальти) - 0:2, Нгом, 90 - 0:3.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Табану, Икоко, Сорбон, Нгбакото (Бенезе, 63), До (Блас, 77), Коко, Диалло, Салибур (Тюрам, 63), Бриан.
"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Джиджи, Дюбуа, Паллуа, Томассон, Андрей Жиротто, Крхин (Туре, 75), Ронжье (Нгом, 85), Бамму (Качаниклич, 56), Сала.
Не пропустите: ПСЖ отправил четыре безответных мяча в ворота "Монпелье". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Лента новостей
-
Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги
-
Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
Налдо стал рекордсменом Бундеслиги
-
Лемар не сыграет с "Марселем"
-
"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо
-
"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"
-
Роналду установил очередной рекорд
-
"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)
-
ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии
-
"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" - 2:3 (обзор)
-
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)
-
"Кьево" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|59
|2
|Лион
|22
|48
|3
|Марсель
|22
|47
|4
|Монако
|22
|46
|5
|Нант
|23
|37
|6
|Ницца
|23
|34
|7
|Монпелье
|23
|31
|8
|Ренн
|23
|31
|9
|Генгам
|23
|29
|10
|Дижон
|23
|28
|11
|Страсбур
|22
|27
|12
|ФК Кан
|23
|27
|13
|Бордо
|22
|26
|14
|Сент-Этьен
|23
|26
|15
|Амьен
|23
|25
|16
|Анжер
|23
|25
|17
|Труа
|23
|24
|18
|Тулуза
|23
|23
|19
|Лилль
|22
|22
|20
|Метц
|23
|18