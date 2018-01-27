"Нант" Раньери побеждает, "Ницца" с Балотелли проигрывает и другие результаты 23-го тура Лиги 1

В рамках 23-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим гостевую победу "Нанта" над "Генгамом" и поражение "Ниццы" от "Метца".

"Тулуза" – "Труа" - 1:0

Гол: Саного, 11 - 1:0.

"Тулуза": Лафон, Диоп, Яго, Амьен Аду, Сангаре, Силла, Имбула, Каюзак, Дурмаз (Мубандже, 81), Жан (Мишлен, 83), Саного (Делор, 53).

"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Вискаррондо, Конфе (Тиньян, 77), Азамум, Кауи, Пеле (Габриэл, 7), Дарбьон (Грансир, 28), Ньян.

Удаление: Жиродон (3).



"Сент-Этьен" – "Кан" - 2:1

Голы: Роделен, 11 - 0:1, Нтеп, 35 - 1:1, Бамба, 78 - 2:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва, Янко, Перрен, Кабелла, Диуссе, Нтеп (Амума, 63), Мвила (Сельнэс, 74), Монне-Паке (Бамба, 63), Берич.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Женевуа (Базиль, 83), Джику, Санко, Фере (Нкололо, 83), Бесса, Роделен, Петерс, Гильбер, Сантини.



"Метц" – "Ницца" - 2:1

Голы: Ру, 50 - 1:0, Балотелли, 57 - 1:1, Ру, 62 - 2:1.

"Метц": Кавасима, Дианье, Пальмьери, Ривьере (Балиу, 64), Ньяхате, Молле (Булая, 76), Манджек, Коад, Миличевич, Ру (Ньян, 88), Ривьер.

"Ницца": Бенитес, Данте, Коли, Бюрне, Сарр, Ле-Мелу, Менди (Тамез, 75), Сери (Макенго, 82), Срарфи (Ганаго, 84), Плеа, Балотелли.

Удаление: Ле-Мелу (38).



"Анжер" – "Амьен" - 1:0

Гол: Капель, 6 - 1:0.

"Анжер": Бютель, Траоре, Павлович, Андре, Манко, Те (Канга, 90), Мангани, Капель (Туре, 86), Сантамария, Кеткеофомфон (Пюйо, 79), Токо-Экамби.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Сиссоко, Аденон, Зунгу (Фофана, 71), Монкондюи, Гакпе (Манзала, 18), Какута, Мендоса, Конате (Бодмер, 75).



"Генгам" – "Нант" - 0:3

Голы: Томассон, 61 - 0:1, Сала, 86 (пенальти) - 0:2, Нгом, 90 - 0:3.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Табану, Икоко, Сорбон, Нгбакото (Бенезе, 63), До (Блас, 77), Коко, Диалло, Салибур (Тюрам, 63), Бриан.

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Джиджи, Дюбуа, Паллуа, Томассон, Андрей Жиротто, Крхин (Туре, 75), Ронжье (Нгом, 85), Бамму (Качаниклич, 56), Сала.

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