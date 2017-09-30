"Нант" Раньери сильнее "Метца" и другие результаты 8-го тура Лиги 1
В рамках восьмого тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча.
"Ренн" – "Кан" - 0:1
Гол: Бенсебайни, 34 (автогол) - 0:1.
"Ренн": Коубек, Ньяньон, Ньямси, Бааль, Бенсебайни (Леа Силики, 70), Амальфитано (Мауасса, 52), Буриго, Хазри, Андре, Траоре, Мубеле.
"Кан": Веркутр, Женевуа, Мбенге, Гильбер, Да Сильва, Репас (Бесса, 64), Аит-Беннассер, Базиль (Санко, 72), Фере, Роделен (Нкололо, 81), Сантини.
"Нант" – "Метц" - 1:0
Гол: Сала, 3 - 1:0.
"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Лукас Лима, Дюбуа (Ганди, 73), Диего Карлос, Томассон, Туре, Ронжье (Андрей Жиротто, 82), Эль-Ганасси (Авазьем, 62), Сала, Накульма.
"Метц": Кавасима, Бишевац (Дианье, 36), Ассу-Экотто, Бальиу, Ньяхате, Доссеви, Филиппс (Кафу, 46), Коад, Поблете (Юдоль, 55), Нгетте, Ру.
Удаление: Ассу-Экотто (52).
"Дижон" – "Страсбур" - 1:1
Голы: Квон Чхан Хун, 78 - 1:0, Терье, 90 - 1:1.
"Дижон": Рене, Джилободжи, Розье, Шафик, Ямбере, Амальфитано, Марье (Бальмон, 67), Слити (Квон Чхан Хун, 73), Шека, Саид (Саммаритано, 79), Жанно.
"Страсбур": Камара, Манган, Лала, Сека, Коне, Ахолу, Мартен (Блайяк, 83), Корнье, Лиэнар, Саади (Терье, 62), Да Кошта (Сако, 73).
Удаление: Ямбере (85).
"Генгам" – "Тулуза" - 1:1
Голы: Тюрам, 1 - 1:0, Сомалиа, 40 - 1:1.
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ребошу, Кербра, Эбоа-Эбоа, До (Блас, 66), Дидо (Фири, 80), Диалло, Салибур, Бриан (Бенезе, 63), Тюрам.
"Тулуза": Лафон, Жюльен, Яго, Амьен Аду, Мубандже, Имбула, Силла, Сомалиа (Мишлен, 88), Блен, Жан (Саного, 66), Делор (Бодижер, 86).
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