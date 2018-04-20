"Нант" Раньери упустил победу над "Ренном"

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Нант" дома сыграл вничью с "Ренном". Подопечные Клаудио Раньери открыли счёт в конце первого тайма, однако, играя вдесятером, не сумели удержать преимущество до конца матча.

"Нант" – "Ренн" - 1:1

Голы: Томассон, 42 - 1:0, Паллуа, 81 (автогол) - 1:1.

"Нант": Тэтэрушану, Авазьем, Лукас Лима, Джиджи, Паллуа, Илоки, Томассон (Эль-Ганасси, 89), Туре, Андрей Жиротто (Ронжье, 78), Накульма (Нгом, 83), Сала.

"Ренн": Коубек, Данзе (Сако, 46), Ньяньон, Желен, Зеффан (Юну, 69), Леа Силики, Прцич, Амальфитано (Гуркюфф, 61), Буриго, Хазри, Бенсебайни.

Удаление: Сала (46).

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