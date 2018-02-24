"Нант" Раньери уступил "Амьену" и другие результаты 27-го тура чемпионата Франции
В рамках 27-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим домашнее поражение "Нанта" под руководством Клаудио Раньери от скромного "Амьена".
"Нант" – "Амьен" - 0:1
Гол: Какута, 45 - 0:1.
"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима, Дюбуа, Паллуа, Андрей Жиротто, Туре (Кайембе, 61), Ронжье, Томассон (Эль-Ганасси, 46), Сала, Нгом (Накульма, 74).
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Ильш, Аденон, Дибасси, Гакпе (Бурго, 77), Монкондюи, Какута (Эль-Хаджам, 87), Сиссоко, Мендоса (Манзала, 85), Траоре.
"Лилль" – "Анжер" - 1:2
Голы: Токо-Экамби, 73 - 0:1, Пепе, 88 - 1:1, Токо-Экамби, 89 - 1:2.
"Лилль": Меньян, Алонсо, Сумаоро, Дабила, Балло, Тиаго Мендес (Биссума, 72), Тиаго Майя (Понсе, 86), Пепе, Амаду, Луис Араужо, Мотиба (Фараж, 84).
"Анжер": Бютель, Траоре, Андре, Манко, Павлович, Онианге, Сантамария, Мангани, Те (Фюльжени, 84), Рен-Аделед (Капель, 76), Токо-Экамби (Гийом, 90).
"Генгам" – "Метц" - 2:2
Голы: Молле, 6 (пенальти) - 0:1, До, 22 - 1:1, Ру, 56 - 1:2, До, 86 - 2:2.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Ребошу, Икоко, Эбоа-Эбоа, Гренье (Диалло, 84), Фири (Бенезе, 61), Нгбакото (Блас, 70), До, Салибур, Тюрам.
"Метц": Кавасима, Ньяхате, Ламперер, Балиу, Селимович, Манджек, Коад, Молле (Ривьер, 42), Миличевич (Булая, 56), Доссеви, Ру.
"Дижон" – "Кан" - 2:0
Голы: Да Сильва, 24 (автогол) - 1:0, Тавареш, 70 (пенальти) - 2:0.
"Дижон": Рене, Ямбере, Лотоа, Хаддади, Джилободжи, Амальфитано, Бальмон (Саммаритано, 71), Саид (Слити, 71), Абед, Розье, Тавареш (Жанно, 90).
"Кан": Веркутр, Да Сильва (Ставицки, 61), Джику, Армугом, Женевуа, Петерс, Фере (Санко, 85), Роделен, Гильбер, Кривелли, Сантини (Базиль, 62).
"Ренн" – "Труа" - 2:0
Голы: Хазри, 47 (пенальти) - 1:0, Прцич, 72 - 2:0.
"Ренн": Коубек, Желен, Данзе, Траоре, Ньяньон (Бенсебайни, 76), Гуркюфф (Сако, 64), Юну (Буриго, 64), Хазри, Андре, Сарр, Прцич.
"Труа": Желязны, Жиродон, Траоре, Деплан, Эрей, Вальтер, Беллюгу, Пеле (Mbeumo, 69), Азамум (Кауи, 69), Грансир, Хен Чжун Сук (Бен-Саада, 77).
Удаление: Траоре (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|26
|55
|4
|Лион
|26
|49
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|26
|35
|9
|Ницца
|26
|35
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|26
|33
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19