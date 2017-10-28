"Нант" Раньери уступил "Дижону" и другие результаты 11-го тура Лиги 1

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"Нант" Раньери уступил "Дижону" и другие результаты 11-го тура Лиги 1

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим поражение "Нанта" от "Дижона".

"Страсбур" – "Анжер" - 2:2

Голы: Лала, 28 (пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 68 - 1:1, Суну, 75 - 1:2, Терье, 77 - 2:2.

"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Ахолу, Мартен (Блайяк, 79), Лиэнар, Гонсалвес, Терье (Сако, 83), Да Кошта (Баокен, 87).

"Анжер": Мишель, Траоре, Тома, Андре, Павлович (Гийом, 70), Те (Кулибали, 86), Сантамария, Фюльжени (Суну, 61), Мангани, Манко, Токо-Экамби.
 

"Дижон" – "Нант" - 1:0

Гол: Тавареш, 20 - 1:0.

"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Амальфитано, Марье (Бальмон, 90), Квон Чхан Хун, Шека, Саммаритано (Абед, 77), Тавареш.

"Нант": Тэтэрушану, Авазьем, Диего Карлос, Джиджи (Илоки, 68), Лукас Лима, Туре, Крхин, Ронжье (Сала, 46), Томассон (Эль-Ганасси, 46), Дюбуа, Накульма.
 

"Генгам" – "Амьен" - 1:1

Голы: Эль-Хаджам, 22 - 0:1, Диалло, 44 - 1:1.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Табану, Мартинш Перейра, Эбоа-Эбоа, Диалло (Тюрам, 62), Дидо, Бенезе (Коко, 77), Блас (До, 82), Камара, Бриан.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Авелар, Эль-Хаджам, Аденон, Манзала (Нгоссо, 77), Зунгу, Гакпе (Дибасси, 61), Монкондюи, Какута, Траоре (Конате, 65).

Удаление: Гуано (58).
 

"Монпелье" – "Ренн" - 0:1

Гол: Льямас, 59 - 0:1.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Агиляр (Нинга, 63), Педру Мендеш, Сессеньон, Скири, Мбенза, Ласн (Самбия, 84), Мукиеле, Сьо (Камара, 75).

"Ренн": Коубек, Бенсебайни (Желен, 75), Ньяньон, Бааль, Мауасса (Афонсу Фигейреду, 89), Андре, Леа Силики, Юну, Буриго (Тель, 83), Траоре, Льямас.
 

"Кан" – "Труа" - 1:0

Гол: Роделен, 30 - 1:0.

"Кан": Веркутр, Да Сильва, Мбенге, Гильбер, Санко, Фере, Аит-Беннассер (Делаплас, 46), Роделен (Куаку, 62), Репас, Базиль (Армугом, 88), Сантини.

"Труа": Самасса, Вискаррондо, Траоре, Кордоваль, Эрей, Азамум (Конфе, 76), Беллюгу (Грансир, 55), Дингоме, Кауи, Пеле, Ньян (Хен Чжун Сук, 69).

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2 Монако 11 25
3 Нант 11 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 ФК Кан 11 18
7 Сент-Этьен 10 17
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Генгам 11 14
11 Тулуза 10 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
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