"Нант" Раньери уступил "Дижону" и другие результаты 11-го тура Лиги 1
В рамках 11-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё пять матчей. Выделим поражение "Нанта" от "Дижона".
"Страсбур" – "Анжер" - 2:2
Голы: Лала, 28 (пенальти) - 1:0, Токо-Экамби, 68 - 1:1, Суну, 75 - 1:2, Терье, 77 - 2:2.
"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Ахолу, Мартен (Блайяк, 79), Лиэнар, Гонсалвес, Терье (Сако, 83), Да Кошта (Баокен, 87).
"Анжер": Мишель, Траоре, Тома, Андре, Павлович (Гийом, 70), Те (Кулибали, 86), Сантамария, Фюльжени (Суну, 61), Мангани, Манко, Токо-Экамби.
"Дижон" – "Нант" - 1:0
Гол: Тавареш, 20 - 1:0.
"Дижон": Рене, Ямбере, Хаддади, Розье, Джилободжи, Амальфитано, Марье (Бальмон, 90), Квон Чхан Хун, Шека, Саммаритано (Абед, 77), Тавареш.
"Нант": Тэтэрушану, Авазьем, Диего Карлос, Джиджи (Илоки, 68), Лукас Лима, Туре, Крхин, Ронжье (Сала, 46), Томассон (Эль-Ганасси, 46), Дюбуа, Накульма.
"Генгам" – "Амьен" - 1:1
Голы: Эль-Хаджам, 22 - 0:1, Диалло, 44 - 1:1.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Табану, Мартинш Перейра, Эбоа-Эбоа, Диалло (Тюрам, 62), Дидо, Бенезе (Коко, 77), Блас (До, 82), Камара, Бриан.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Авелар, Эль-Хаджам, Аденон, Манзала (Нгоссо, 77), Зунгу, Гакпе (Дибасси, 61), Монкондюи, Какута, Траоре (Конате, 65).
Удаление: Гуано (58).
"Монпелье" – "Ренн" - 0:1
Гол: Льямас, 59 - 0:1.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Агиляр (Нинга, 63), Педру Мендеш, Сессеньон, Скири, Мбенза, Ласн (Самбия, 84), Мукиеле, Сьо (Камара, 75).
"Ренн": Коубек, Бенсебайни (Желен, 75), Ньяньон, Бааль, Мауасса (Афонсу Фигейреду, 89), Андре, Леа Силики, Юну, Буриго (Тель, 83), Траоре, Льямас.
"Кан" – "Труа" - 1:0
Гол: Роделен, 30 - 1:0.
"Кан": Веркутр, Да Сильва, Мбенге, Гильбер, Санко, Фере, Аит-Беннассер (Делаплас, 46), Роделен (Куаку, 62), Репас, Базиль (Армугом, 88), Сантини.
"Труа": Самасса, Вискаррондо, Траоре, Кордоваль, Эрей, Азамум (Конфе, 76), Беллюгу (Грансир, 55), Дингоме, Кауи, Пеле, Ньян (Хен Чжун Сук, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|29
|2
|Монако
|11
|25
|3
|Нант
|11
|20
|4
|Лион
|10
|19
|5
|Марсель
|10
|18
|6
|ФК Кан
|11
|18
|7
|Сент-Этьен
|10
|17
|8
|Бордо
|11
|16
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Генгам
|11
|14
|11
|Тулуза
|10
|14
|12
|Анжер
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|12
|14
|Дижон
|11
|12
|15
|Труа
|11
|12
|16
|Амьен
|10
|10
|17
|Ницца
|11
|10
|18
|Страсбур
|11
|10
|19
|Лилль
|9
|6
|20
|Метц
|10
|3