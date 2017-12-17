"Нант" Раньери в меньшинстве удержал победу над "Анжером"

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"Нант" Раньери в меньшинстве удержал победу над "Анжером"В матче 18-го тура французской Лиги 1 "Нант" на своем поле в меньшинстве обыграл "Анжер".

"Нант" - "Анжер" - 1:0

Гол: Сала, 24 - 1:0 (пенальти).

Удаление: Бамму, 65 ("Нант").

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Ренн". | soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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10 ФК Кан 18 24
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