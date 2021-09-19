"Нант" разгромил "Анжер" в матче Лиги 1
Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Франции "Нант" на выезде разгромил "Анжер" со счетом 4:1.
Победу гостям принесли дубль Людовика Бласа и голы Андрея Жиротто и Рандаля Коло-Муани. В составе хозяев отличился Исмаэль Траоре.
"Нант", набрав семь очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 11 очками остался на 3-й позиции.
"Анжер" – "Нант" - 1:4 (1:3)
Голы: Жиротто, 3 - 0:1, Блас, 6 (с пенальти) - 0:2, Траоре, 10 - 1:2, Коло-Муани, 23 - 1:3, Блас, 79 - 1:4
"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 71), Кабо, Менди (Унаи, 60), Мангани (Капель, 59), Буфаль, Фюльжени (Эль-Мелали, 81), Чо (Баокен, 71).
"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 40), Паллуа, Жиротто, Траоре, Сипрьен (Кулибали, 81), Чиривелья (Мерлен, 81), Блас, Саймон (Коко, 66), Коло-Муани, Букари (Мутуссами, 66).
Не пропустите: "Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Марсель" победил "Ренн" и приблизился к ПСЖ
-
Санья раскритиковал судейство из-за гола Роналду
-
Куман высказался о ситуации с Пучем в "Барселоне"
-
"Реал Сосьедад" и "Севилья" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Ворскла" обыграла "Минай" в матче УПЛ
-
"Торпедо" обыграло "Оренбург" в матче лидеров ФНЛ
-
1
Роналду улучшил очередной личный рекорд
-
Куман рассказал, когда в строй вернется Агуэро
-
"Байер" победил "Штутгарт" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
-
Тульский "Арсенал" вырвал победу над "Нижним Новгородом"
-
"Нант" разгромил "Анжер" в матче Лиги 1
-
"Лестер" проиграл "Брайтону" в матче АПЛ
-
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу в 5-м туре АПЛ
-
Кунц стал главным тренером сборной Турции. Его звали в Россию
-
ПСВ потерпел унизительное поражение в матче Эредивизии
-
Роналду забил в первом выездном матче в АПЛ после возвращения
-
"Мальорка" и "Вильярреал" сыграли вничью в матче Ла Лиги
-
Анчелотти: "Азару непросто играть два матча кряду"
-
"Барселона" может пригласить Конте
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать 7 футболистов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13