"Нант" разгромил "Анжер" в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Нанта"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Нант" на выезде разгромил "Анжер" со счетом 4:1.

Победу гостям принесли дубль Людовика Бласа и голы Андрея Жиротто и Рандаля Коло-Муани. В составе хозяев отличился Исмаэль Траоре.

"Нант", набрав семь очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Анжер" с 11 очками остался на 3-й позиции.

"Анжер" – "Нант" - 1:4 (1:3)

Голы: Жиротто, 3 - 0:1, Блас, 6 (с пенальти) - 0:2, Траоре, 10 - 1:2, Коло-Муани, 23 - 1:3, Блас, 79 - 1:4

"Анжер": Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Думбия (Перейра Лаже, 71), Кабо, Менди (Унаи, 60), Мангани (Капель, 59), Буфаль, Фюльжени (Эль-Мелали, 81), Чо (Баокен, 71).

"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 40), Паллуа, Жиротто, Траоре, Сипрьен (Кулибали, 81), Чиривелья (Мерлен, 81), Блас, Саймон (Коко, 66), Коло-Муани, Букари (Мутуссами, 66).

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