"Нант" разгромил "Бордо" в 36-м туре Лиги 1

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"Нант" разгромил "Бордо" в 36-м туре Лиги 1

Фото твиттер La Libre

В рамках 36-го тура французской Лиги 1 "Нант" дома крупно обыграл "Бордо" со счётом 3:0.

Хозяева поля добыли разгромную победу благодаря голам Калифа КулибалиИмрана Луза и Рандаля Коло-Муани.

"Нант" – "Бордо" - 3:0

Голы: 1:0 – 19 Кулибали, 2:0 – 51, пенальти Луза, 3:0 – 70 Коло-Муани.

"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Коршья (Фабио, 88), Жиротто, Блас (Эмон, 82), Чиривелья, Луза, Саймон (Коко, 82), Кулибали (Перейра, 71), Коло-Муани.

"Бордо": Костиль, Мешер (Бесс, 59), Бенито, Кватенг, Сабали, Башич, Лаку (Уден, 58), Зеркан (де Превиль, 58), Адли, Мара (Траоре, 58), Хван Ый Чжо.

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