"Нант" разгромил "Шатору" и пробился в 1/16 финала Кубка Франции

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"Нант" разгромил "Шатору" и пробился в 1/16 финала Кубка Франции

В рамках 1/32 финала Кубка Франции "Нант" уверенно разобрался с "Шатору" и прошел в следующий раунд турнира.

"Нант" - "Шатору" - 4:1

Голы: Кулибали, 6 - 1:0, Санганте, 13 - 1:1, Крхин, 37 - 2:1, Луза, 70 - 3:1, Лимбомбе, 86 - 4:1

Другой поединок между "Греноблем" и "Старсбургом" был перенесен из-за погодных условий.

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