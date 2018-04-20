"Нант" – "Ренн" - 1:1 (обзор)

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"Нант" – "Ренн" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура французской Лиги 1 между "Нантом" и "Ренном".

Не пропустите: "Нант" Раньери упустил победу над "Ренном". | http://soccernews.ru

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2 Монако 33 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 33 66
5 Ренн 34 48
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 33 46
8 Нант 34 46
9 Сент-Этьен 33 46
10 Бордо 33 43
11 Генгам 33 42
12 Дижон 34 42
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Лилль 33 29
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