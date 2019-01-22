"Нант" сделал заявление о пропаже Салы

Теги нанткардифф ситиэмилиано сала

"Нант" сделал заявление о пропаже Салы
"Нант" выступил с заявлением о пропаже самолета, в котором был на борту экс-футболист команды Эмилиано Сала, который несколько дней назад перешел в "Кардифф Сити".

"ФК "Нант" сегодня узнал об очень тревожных новостях, связанных с исчезновением самолета, в котором находился Эмилиано Сала. Самолет, возможно, потерпел крушение в море возле Нормандских островов. Мы все надеемся, что Эмилиано и другие пассажиры самолета остались живы. Мы призываем фанатов собраться сегодня вечером на Королевской площади и положить желтые тюльпаны возле фонтана", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 28-летний Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 20,5 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории клуба английской Премьер-лиги. Вчера вечером он вылетел в Кардифф на частном самолете, но затем он исчез с радаром. Пилот самолета запросил экстренную посадку на острове Гернси, но затем связь с ним прервалась.

Не пропустите: Поиск самолета с Салой: в полиции сообщили подробности. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Английский клуб хочет купить нападающего "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов