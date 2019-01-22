"Нант" сделал заявление о пропаже Салы



"Нант" выступил с заявлением о пропаже самолета, в котором был на борту экс-футболист команды Эмилиано Сала, который несколько дней назад перешел в "Кардифф Сити".

"ФК "Нант" сегодня узнал об очень тревожных новостях, связанных с исчезновением самолета, в котором находился Эмилиано Сала. Самолет, возможно, потерпел крушение в море возле Нормандских островов. Мы все надеемся, что Эмилиано и другие пассажиры самолета остались живы. Мы призываем фанатов собраться сегодня вечером на Королевской площади и положить желтые тюльпаны возле фонтана", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 28-летний Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 20,5 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории клуба английской Премьер-лиги. Вчера вечером он вылетел в Кардифф на частном самолете, но затем он исчез с радаром. Пилот самолета запросил экстренную посадку на острове Гернси, но затем связь с ним прервалась.

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