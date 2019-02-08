"Нант" снизил цены на билеты матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

Теги нантнимэмилиано сала

"Нант" снизил цены на билеты матч с "Нимом" в связи со смертью Салы

"Нант" решил снизить цену на билеты перед домашним 24-го тура лиги 1 с "Нимом". Это связано со смерть бывшего игрока Эмилиано Салы.

Таким образом клуб хочет привлечь больше фанатов, чтобы почтить память погибшего игрока. Цена билета теперь - 9 евро, как и номер, под которым играл Сала. 

 Тело аргентинца было найдено в разбитом самолете на дне Ла-Манша.

Встреча "Нант" - "Ним" состоится 10 февраля. Начало - в 17:00 (мск).

А еще: "Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале| http://soccernews.ru

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