"Нант" снизил цены на билеты матч с "Нимом" в связи со смертью Салы
"Нант" решил снизить цену на билеты перед домашним 24-го тура лиги 1 с "Нимом". Это связано со смерть бывшего игрока Эмилиано Салы.
Таким образом клуб хочет привлечь больше фанатов, чтобы почтить память погибшего игрока. Цена билета теперь - 9 евро, как и номер, под которым играл Сала.
Тело аргентинца было найдено в разбитом самолете на дне Ла-Манша.
Встреча "Нант" - "Ним" состоится 10 февраля. Начало - в 17:00 (мск).
А еще: "Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале| http://soccernews.ru
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