"Нант" снизил цены на билеты на матч с "Нимом" в связи со смертью Салы
"Нант" решил снизить цену на билеты перед домашним 24-го тура лиги 1 с "Нимом". Это связано со смерть бывшего игрока Эмилиано Салы.
Таким образом клуб хочет привлечь больше фанатов, чтобы почтить память погибшего игрока. Цена билета теперь - 9 евро, как и номер, под которым играл Сала.
Тело аргентинца было найдено в разбитом самолете на дне Ла-Манша.
Встреча "Нант" - "Ним" состоится 10 февраля. Начало - в 17:00 (мск).
А еще: "Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лилль
|23
|46
|3
|Лион
|23
|43
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Монпелье
|22
|36
|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14