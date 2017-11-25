"Нант" в меньшинстве уступил "Ренну"
В рамках 14-го тура чемпионата Франции "Ренн" одержал победу над "Нантом".
Ренн – Нант 2:1
Голы: Хазри, 51 - 1:0, Сала (пен), 73 - 1:1, Хазри, 88 - 2:1
"Ренн": Коубек, Мешер, Зеффан, Траоре, Желен, Хазри, Гуркюфф (Ньяньон, 82), Юну (Данзе, 90), Андре, Буриго, Леа Силики (Льямас, 72).
"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима (Джиджи, 46), Дюбуа, Паллуа, Илоки (Авазьем, 63), Туре, Ронжье, Томассон (Андрей Жиротто, 86), Сала, Накульма.
Предупреждения: Траоре (3), Накульма (31), Дюбуа (40), Паллуа (53), Диего Карлос (59), Леа Силики (67), Томассон (82), Хазри (90).
Удаление: Паллуа (57). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|14
|23
|6
|ФК Кан
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Сент-Этьен
|14
|19
|9
|Ренн
|14
|18
|10
|Амьен
|14
|18
|11
|Труа
|14
|18
|12
|Дижон
|14
|18
|13
|Бордо
|14
|17
|14
|Тулуза
|14
|16
|15
|Генгам
|13
|15
|16
|Ницца
|13
|14
|17
|Анжер
|14
|14
|18
|Страсбур
|14
|14
|19
|Лилль
|14
|12
|20
|Метц
|14
|4