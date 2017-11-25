"Нант" в меньшинстве уступил "Ренну"

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"Нант" в меньшинстве уступил "Ренну"

В рамках 14-го тура чемпионата Франции "Ренн" одержал победу над "Нантом".

Ренн – Нант 2:1

Голы: Хазри, 51 - 1:0, Сала (пен), 73 - 1:1, Хазри, 88 - 2:1

"Ренн": Коубек, Мешер, Зеффан, Траоре, Желен, Хазри, Гуркюфф (Ньяньон, 82), Юну (Данзе, 90), Андре, Буриго, Леа Силики (Льямас, 72).

"Нант": Тэтэрушану, Диего Карлос, Лукас Лима (Джиджи, 46), Дюбуа, Паллуа, Илоки (Авазьем, 63), Туре, Ронжье, Томассон (Андрей Жиротто, 86), Сала, Накульма.

Предупреждения: Траоре (3), Накульма (31), Дюбуа (40), Паллуа (53), Диего Карлос (59), Леа Силики (67), Томассон (82), Хазри (90).

Удаление: Паллуа (57). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 13 26
4 Марсель 13 25
5 Нант 14 23
6 ФК Кан 14 22
7 Монпелье 14 20
8 Сент-Этьен 14 19
9 Ренн 14 18
10 Амьен 14 18
11 Труа 14 18
12 Дижон 14 18
13 Бордо 14 17
14 Тулуза 14 16
15 Генгам 13 15
16 Ницца 13 14
17 Анжер 14 14
18 Страсбур 14 14
19 Лилль 14 12
20 Метц 14 4
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