"Нант" выпустил эксклюзивную форму в память о погибшем Эмилиано Сале

Французский "Нант" почтил память погибшего футболиста Эмилиано Салы, выпустив в память о нем эксклюзивную форму.

Экипировка выполнена в цветах национального флага Аргентины – белом и голубом. Тираж формы составил 800 экземпляров, стоимость - 80 евро. Вырученные деньги французы передадут двум аргентинским клубам, которые воспитывали игрока.

Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano.



☀️ https://t.co/J9oVerGK5p pic.twitter.com/EMgEhTWTSe — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Напомним, что Сала погиб 21 января 2019 года в возрасте 28 лет. Форвард перешел из "Нанта" в "Кардифф", после чего вернулся во Францию за вещами, а на обратном пути летел на частном самолете из Франции в Уэльс и разбился в районе пролива Ла-Манш.

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