"Нант" выпустил эксклюзивную форму в память о погибшем Эмилиано Сале

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"Нант" выпустил эксклюзивную форму в память о погибшем Эмилиано Сале

Французский "Нант" почтил память погибшего футболиста Эмилиано Салы, выпустив в память о нем эксклюзивную форму.

Экипировка выполнена в цветах национального флага Аргентины – белом и голубом. Тираж формы составил 800 экземпляров, стоимость - 80 евро. Вырученные деньги французы передадут двум аргентинским клубам, которые воспитывали игрока.

Напомним, что Сала погиб 21 января 2019 года в возрасте 28 лет. Форвард перешел из "Нанта" в "Кардифф", после чего вернулся во Францию за вещами, а на обратном пути летел на частном самолете из Франции в Уэльс и разбился в районе пролива Ла-Манш.

Не пропустите: ФИФА обязал "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего Салы. | http://soccernews.ru
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