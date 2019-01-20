"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"
Нападающий "Марселя" Валер Жермен в скором времени сменит клуб. Об этом сообщает 20 minutes.
По данным издания, в игроке заинтересован "Нант". Клуб ищет замену форварду Эмилиано Сале, который перешел в "Кардифф Сити".
Руководство "Нанта" хочет арендовать Жермена, но помешать этому может его высокая по меркам клуба зарплата.
В текущем сезоне 28-летний форвард участвовал в 18 матчах, в которых отметился 3 голами.
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