"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"

Нападающий "Марселя" Валер Жермен в скором времени сменит клуб. Об этом сообщает 20 minutes.

По данным издания, в игроке заинтересован "Нант". Клуб ищет замену форварду Эмилиано Сале, который перешел в "Кардифф Сити".

Руководство "Нанта" хочет арендовать Жермена, но помешать этому может его высокая по меркам клуба зарплата.

В текущем сезоне 28-летний форвард участвовал в 18 матчах, в которых отметился 3 голами.

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