"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"

Теги марсельнантвалер жерментрансферы

"Нант" заинтересован в игроке "Марселя"

Нападающий "Марселя" Валер Жермен в скором времени сменит клуб. Об этом сообщает 20 minutes.

По данным издания, в игроке заинтересован "Нант". Клуб ищет замену форварду Эмилиано Сале, который перешел в "Кардифф Сити".

Руководство "Нанта" хочет арендовать Жермена, но помешать этому может его высокая по меркам клуба зарплата.

В текущем сезоне 28-летний форвард участвовал в 18 матчах, в которых отметился 3 голами. 

Не пропустите: "Нант" одолел "Монпелье", "Амьен" и "Анжер" сильнейшего не выявили| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 36
4 Лион Лион 20 34
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 19 31
7 Ницца Ницца 21 31
8 Ренн Ренн 20 29
9 Марсель Марсель 19 28
10 Реймс Реймс 21 28
11 Ним Ним 20 26
12 Бордо Бордо 19 25
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Нант Нант 20 23
15 Анжер Анжер 19 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 19 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов