Нападающего "Наполи" ограбили перед матчем с "Миланом"

Фото: инстаграм Адама Унаса/Автор неизвестен

Алжирский нападающий неаполитанского "Наполи" Адам Унас подвергся ограблению накануне матча 18-го тура чемпионата Италии с "Миланом", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, футболист возвращался домой после тренировки, но в его жилом районе игрока уже поджидали двое неизвестных. Они завели алжирца в гараж и заставили отдать деньги и украшения, включая золотую цепь стоимость 5 тысяч евро. Несмотря на инцидент, Унас попал в заявку "Наполи" на игру с "Миланом". Встреча состоится завтра, 19 декабря. Начало матча - в 22:45 мск.

В нынешнем сезоне 25-летний Унас провел за "Наполи" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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