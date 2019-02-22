Нападающим "Аякса" заинтересовались еще два клуба АПЛ

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Нападающим "Аякса" заинтересовались еще два клуба АПЛ

Форвард "Аякса" Каспер Дольберг может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Calciomercato, потягаться с топ-клубами в борьбе за 21-летнего игрока попробуют "Вест Хэм" и "Саутгемптон".

Ранее сообщалось, что в услугах датчанина также заинтересованы "Арсенал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне на счету Дольберга 10 забитых мячей и 4 результативные передачи в 26 играх.

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