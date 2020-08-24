Нападающим "Ромы" Шиком интересуется "Фулхэм" и "Байер"

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Нападающим "Ромы" Шиком интересуется "Фулхэм" и "Байер"

Форвард "Ромы" Патрик Шик может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в 24-летнем игроке заинтересованы "Байер" и "Фулхэм". Сам футболист не видит себя в римском клубе, поэтому будет не против перейти в один из этих клубов.

В прошлом сезоне футболист играл за "Лейпциг" на правах аренды. В 22 матчах нападающий забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Трансферная стоимость Шика - 25 миллионов евро.

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