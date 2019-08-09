Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

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Нападающий "Атлетика" Адурис объявил о завершении карьеры

Нападающий "Атлетика" Арис Адурис заявил, что сезон-2019/20 станет для него последним в карьере футболиста, передает Marca.

Сегодня, 9 августа, 35-летний форвард на пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

"Хотел сказать, что этот год станет для меня последним в качестве профессионального футболиста", - сказал Адурис.

В "Атлетик" футболист выступал в 2003-2003 году, 2006 - 2008 и с 2012 по сей день. Всего за клуб он провел 388 матчей и забил 171 мяч. В 2015 году выиграл Суперкубок Испании. 

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