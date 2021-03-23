Нападающий "Атлетико" Дембеле потерял сознание на тренировке
Фото: Twitter.com
Нападающий "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке команды.
Как сообщает AS, во время выполнения одного из упражнений игрок упал на газон из-за падения артериального давления.
Moussa Dembélé s'est évanoui en plein entraînement cet après-midi avec l'Atletico ! Une baisse de sa tension artérielle a provoqué cette frayeur.— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 23, 2021
Le joueur va mieux, ses signes vitaux sont rassurants mais il restera sous observation.
Force à lui ❤️ pic.twitter.com/wWpkEt5qt6
"Его жизненные показатели находятся в норме, за ним ведется наблюдение", - заявили в клубе.
Отмечается, что после тренировки Дембеле уехал домой на личном автомобиле.
В этом сезоне Дембеле провел за "Атлетико" четыре игры, но результативными действиями не отличился.
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