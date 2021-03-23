Нападающий "Атлетико" Дембеле потерял сознание на тренировке

Теги атлетико мадридмусса дембеле

Нападающий "Атлетико" Дембеле потерял сознание на тренировке Фото: Twitter.com

Нападающий "Атлетико" Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке команды.

Как сообщает AS, во время выполнения одного из упражнений игрок упал на газон из-за падения артериального давления.

"Его жизненные показатели находятся в норме, за ним ведется наблюдение", - заявили в клубе.

Отмечается, что после тренировки Дембеле уехал домой на личном автомобиле.

В этом сезоне Дембеле провел за "Атлетико" четыре игры, но результативными действиями не отличился.

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