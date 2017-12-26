Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"

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Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"

Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в Португалии.

Как сообщает As, в январе футболиста попробует арендовать лиссабонский "Спортинг".

Также в сделку может быть включен пункт о выкупе Вьетто летом за 10 миллионов евро.

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