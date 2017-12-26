Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"
Нападающий "Атлетико" Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в Португалии.
Как сообщает As, в январе футболиста попробует арендовать лиссабонский "Спортинг".
Также в сделку может быть включен пункт о выкупе Вьетто летом за 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10