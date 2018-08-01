Нападающий "Барселоны" получил предложение от клуба АПЛ

Теги лестер ситибарселонапако алькасер

Нападающий "Барселоны" получил предложение от клуба АПЛ

"Лестер" проявляет интерес к нападающему "Барселоны" Пако Алькасеру, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, английский клуб хочет купить футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы могут согласиться на трансфер, но хочет получить за него не менее 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Алькасер провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

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